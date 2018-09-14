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Paris’te Türk kültürü izleri

Giriş Tarihi: 14.9.2018
Paris’te Türk kültürü izleri
Dünyaca ünlü tasarımcıları ve markaları Paris'te bir araya getiren Maison&Objet fuarı, geçtiğimiz günlerde Paris'te gerçekleşti. 'ın kurucusu olduğu Anatoli markası, bu yıl beşinci kez katıldığı fuarda tasarımlarını sergiledi. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Anatoli standını, birçok tasarım ödülünün sahibi Michael Aram da ziyaret etti. Markanın yeni koleksiyonunu inceleyen Aram'ın tasarımları Anatoli mağazalarında da satılıyor. Beyhan Bağış, "Maison&Objet gibi uluslararası bir fuarda kültürümüzü tanıtmaktan ve böyle bir ilgiyle karşılaşmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.
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Paris’te Türk kültürü izleri
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