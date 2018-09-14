Uyanık Muhtarın ‘Göktaşı’ oyunu

Şafak Sezer
'in başrolünü oynadığı, Caner Erzincan
'ın yazıp yönettiği 'Göktaşı
' filminin fragmanı yayınlandı. Ayhan Taş, Tuna Orhan, Bülent Çolak, Mehmet Esen
, Yılmaz Gruda, Sinan Çalışkanoğlu, Ceyhun Fersoy
ve Nilay Toprak gibi isimleri kadrosunda bulunduran komedi filmi, 28 Eylül'de izleyiciyle buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek çekilen 'Göktaşı' filminde; Almanlar, Amerikalılar ve Ruslar'ın yüksek ücret karşılığında bu taşları almak istediğini öğrenen bir muhtarın çevirdiği dolaplar anlatılıyor. Şafak Sezer filmde, köyün muhtarı 'Kısmet'i canlandırıyor. Ana oyuncu kadrosu hariç, diğer tüm oyuncuların köyün yerli halkından seçildiği filmin fragmanı önceki gün yayınlandı. Eğlenceli görüntülerin yer aldığı fragman, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi çekti. Filmin uyanık muhtarı Şafak Sezer, "Bildiğiniz tüm komedileri unutun. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan, aile komedisi 'Göktaşı'nda sürprizlere hazır olun" dedi.