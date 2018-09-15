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Doğum günü hediyesi şimdiden hazır

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018
Doğum günü hediyesi şimdiden hazır
Başta atv ekranlarında yayınlanan '' dizisi ile dünyanın öteki ucundan fanları olan, son olarak Şili'ye giden ve oradaki hayranlarıyla bir araya gelen 'in hayranları, yine ilginç bir doğum günü hediyesi hazırladı. Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in, 12 Ekim'deki doğum günü hediyesi şimdiden hazır. Her yıl ünlü sanatçının fanları birleşerek doğum günü hediyesi olarak farklı vakıflara bağışlar yaparak Engin Akyürek'in doğum gününü kutluyorlar. Geçen yıl Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Engin fanları geleneği bozmadı. Dünyanın her köşesinden sosyal medya üzerinden birleşen fanların, Engin Akyürek'in doğum günü için bu yıl Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunacakları belirtildi.
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Doğum günü hediyesi şimdiden hazır
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