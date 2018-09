BUGÜN NELER OLDU

Başta atv ekranlarında yayınlanan ' Kara Para Aşk ' dizisi ile dünyanın öteki ucundan fanları olan, son olarak Şili'ye giden ve oradaki hayranlarıyla bir araya gelen Engin Akyürek 'in hayranları, yine ilginç bir doğum günü hediyesi hazırladı. Ünlü oyuncu Engin Akyürek'in, 12 Ekim'deki doğum günü hediyesi şimdiden hazır. Her yıl ünlü sanatçının fanları birleşerek doğum günü hediyesi olarak farklı vakıflara bağışlar yaparak Engin Akyürek'in doğum gününü kutluyorlar. Geçen yıl Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Engin fanları geleneği bozmadı. Dünyanın her köşesinden sosyal medya üzerinden birleşen fanların, Engin Akyürek'in doğum günü için bu yıl Saadet Öğretmen'in kurduğu Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne (UCİM) bağışta bulunacakları belirtildi.