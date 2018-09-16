500 bin kişi müziğe doydu

SABAH
ve atv'nin medya sponsorluğunda gerçekleyen Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerini 11 günde, yarım milyona yakın kişi izledi. Harbiye Cemil Topuzlu
Açıkhava Sahnesi'nde 11 gün boyunca müzikseverlerle buluşan konser serisi, Volkan Konak
'la başlayıp Zara ile sona erdi. Konserleri, Açıkhava'da ve fizy üzerinden izleyenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserlerde; Volkan Konak, Manuş Baba, Cengiz Kurtoğlu- Hakan Altun, Edis, Berkay, Serdar Ortaç, Koray Avcı, Mehmet Erdem&Rubato ve Dostları, Hakan Altun, Serkan Kaya ve Zara toplamda 339 şarkı seslendirdi. Konsere gidemeyenler ise hayranı oldukları sanatçıları, dijital müzik platformu fizy'den izledi. Türkiye
'nin dört bir yanından 420 bin kişi, fizy üzerinden konserlerin heyecanını ve coşkusunu yaşadı.