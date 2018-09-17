Turkuvaz Medya Grubu
'nun yeni üyesi a Para
, bugün yayın hayatına merhaba diyor. Milli ekonominin izinde yeni bir ses olma hedefi ile yola çıkan kanal, Türk ekonomisini hedef alan manipülasyonlara dur diyerek yerli ve milli bir ekonomi kanalı olmayı misyon ediniyor. PİYASALARIN NABZI TUTULUYOR
Sektör analizlerinden en güncel finans haberlerine kadar son dakika gelişmeleri ile piyasaların nabzının tutulacağı a Para'da; en doğru haberler, uzman değerlendirmeleri ile ekrana gelecek. Ekonomi dünyasının otorite isimlerinin buluşacağı a Para'da, sektörlerin analizleri canlı yayında yapılırken, para piyasaları ve döviz kurlarının anlık takibi de en anlaşılır grafikler eşliğinde ekranda olacak. Ekonomi dünyasındaki otorite yorumcuların katılacağı eko-siyaset programları ile de gündem analiz edilecek.