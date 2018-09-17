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’ta ‘’ fırtınası

Giriş Tarihi: 17.9.2018
Kıbrıs’ta ‘Bora Bora’ fırtınası
İran asıllı ünlü şarkıcı Arash, hafta sonu 'ta Hotel ve Merit Royal Premium Hotel'in ortak etkinliğinde sahneye çıktı. '' şarkısıyla müzik listelerini sarsan ve dünya çapında üne kavuşan Arash; Ruslar ve İranlılar'ın ağırlıkta olduğu bin kişiye konser verdi. Kadın hayranlarının çığlıkları arasında sahneye çıkan Arash, havai fişekler ve ışık şovu eşliğinde şarkılarını seslendirdi. 'Bora Bora', 'Pure Love' ve 'Broken Angel' gibi hit parçalarını peş peşe söyleyen ünlü şarkıcı, 2009 yılında Eurovision'da kendisini zirveye taşıyan şarkısı 'Always'i de seslendirdi.
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Kıbrıs’ta ‘Bora Bora’ fırtınası
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