Kenan Doğulu
, Ceza, Aleyna Tilki, Gülşen, Fettah Can
ve daha birçok sanatçının sahneye çıktığı 87. İzmir Enternasyonel Fuarı Konserler serisinin kapanış gecesinde sahneye İrem Derici çıktı. Derici, 100 binden fazla İzmirli'ye seslenerek bir rekora imza attı. Sahneye sisler içinde çıkan şarkıcı enerjisi ve dans şovlarıyla sevenlerini büyüledi. Ünlü popçu, İzmir Havalimanı'nda ekibi ile verdiği pozla da dikkat çekti. Konseri için bir gün önce İzmir'e giden Derici, yıllar önce Zeki Müren'in Ege'yi ziyaretinde elinde tuttuğu 'Canım Ege'me Saygımla Geldim' pankartına gönderme yapan bir pankartla fotoğraf çektirdi. Derici bu fotoğrafı 'Sanat güneşimiz Zeki Müren'e selam olsun' notuyla paylaştı.