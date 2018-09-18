Despina Vandi, İstanbul'da sahne aldı

"İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelen Yunan şarkıcı, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Vandi, konsere gelen herkese ve festivalin sanat yönetmeni Serkan Çağrı'ya teşekkür etti. "World Music Awards" ödüllü Vandi, konserde aralarında "Gira", "Kane Kati", "Geia Mou", "A pa pa" ve "To Asteri Mou"nun bulunduğu 20'nin üzerinde parça seslendirdi. Sanatçıya sahnede, 9 kişilik orkestra ile konser sonunda klarnet virtüözü Serkan Çağrı eşlik etti. Çağrı ile birlikte ilk olarak "Olmasa Mektubun" adlı parçayı Yunanca olarak seslendiren Vandi'ye, daha sonra Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu da eşlik etti. Vandi, Köroğlu ve Çağrı ile beraber "Telli Telli" şarkısını söyledi. Seyircilerin, kendisine dans ederek eşlik ettiği konser sonunda Vandi, bis yaparak Yunanca "Şinanay" şarkısını seslendirdi.

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