Eurovision’da İsrail kaosu

İsrail
'in evsahipliği yapacağı 2019 Eurovision
Şarkı Yarışması'nın, geçtiğimiz hafta uluslararası tepkiler nedeniyle Kudüs
yerine Tel Aviv
kentinde düzenleneceği açıklanmıştı. Ancak İsrail'in Filistinliler'e yaptığı zulmü kınayan başta BDS hareketi olmak üzere birçok sivil toplum örgütü ve sanatçının yarışmaya boykot çağrısı devam ediyor. 62 SIVIL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Aralarında Roger Waters
ve Ken Loach
'un yanı sıra altı İsrailli ismin de bulunduğu 140 sanatçı, ortak bir bildiri yayınlayarak şöyle demişti: "Filistin halkı özgürlük ve eşit haklara kavuşana kadar, yarışma insan haklarına saygılı başka bir ülkede düzenlenmeli." Bildiride; yarışmadan birkaç gün sonra, 14 Mayıs'ta İsrail ordusunun Gazze'de, altısı çocuk, 62 sivil protestocuyu öldürdüğü de vurgulandı. Yine de İsrail yönetimi; Kudüs'ün başkent olarak tanınmasını sağlama çalışmaları çerçevesinde yarışmayı bu kentte yapmakta ısrar etmişti. Ancak Avrupa Yayın Birliği'nin 'Yarışmaya siyaset karışıyor' endişesi ve uluslararası tepkiler nedeniyle İsrail, yarışmayı Tel Aviv'e taşımak zorunda kaldı. 14-18 Mayıs 2019'da gerçekleşmesi planlanan Eurovision'la ilgili boykot çağrıları sürerken, bu yılki yarışmaya şu ana kadar 23 ülke başvuru yaptı. En çok 46 ülkenin yarışabildiği organizasyona, 2019'da 40 ülkenin katılması beklenirken, şu ana kadar bu sayıya ulaşılamadı. Ülkelerin ceza ödemeden yarışmadan çekilme süresi 10 Ekim'de doluyor. Birçok ülke boykot çağrıları nedeniyle katılım konusunda çekimser kalırken, İrlanda ve İzlanda gibi ülkelerin yarışmadan çekilebileceği konuşuluyor. KATILAN ÜLKELER
İsveç, Danimarka, Norveç, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta, Almanya, Sırbistan, Litvanya, Letonya, İsrail, Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda, Çekya, Estonya, Azerbaycan, Slovenya, Finlandiya, Bulgaristan, İzlanda, İspanya, İrlanda HENÜZ BAŞVURMAYAN ÜLKELER
Portekiz, İtalya, İngiltere, San Marino, Avustralya, Belarus, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Ermenistan, Moldova, Makedonya, Belarus, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Romanya, Polonya, Macaristan, Yunanistan ve Avusturya KATILMAYACAĞI KESİN OLAN ÜLKELER
Türkiye, Andorra, Lüksemburg, Slovakya, Monako, Bosna Hersek
KUDÜS'TE İKİ KEZ DÜZENLENMİŞTİ
EUROVISION'U dünyada her yıl 200 milyon kişi izliyor. İsrail bu yarışmayı; 1978, 1979, 1998 ve 2018 yıllarında toplam dört kez kazandı. Kudüs, 1979 ve 1999 yıllarında iki kez yarışmaya evsahipliği yaptı. SANATTAN SPORA TAM BOYKOT!
BU yıl Dünya Kupası öncesi Arjantin Milli Takımı, İsrail ile oynayacağı hazırlık maçını iptal etmişti. Pop yıldızı Shakira ise Mayıs'ta Tel Aviv'de vereceği konsere çıkmaktan vazgeçmişti. Kudüs doğumlu Oscarlı aktris Natalie Portman da ödül almak için davet edildiği İsrail gezisini iptal etti. Lana Del Rey de 7 Eylül'deki İsrail konserine çıkmama kararı almıştı.