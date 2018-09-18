Gökbakar ve Düzyatanlar'dan alkışlanacak hareket

Her fırsatta yardıma muhtaç öğrencilere destek veren komedyen Şahan Gökbakar ile eşi Selin Gökbakar, yakın dostları Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan'a da örnek oldu.Geçen yıl Van'daki öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı göndererek kalplerinin güzelliğini bir kez daha gösteren Gökbakar çifti, yeni eğitim-öğretim yılında da 50 öğrenciye burs desteğinde bulunmuştu.

Yakın dostlarının yardımseverliğinden etkilenen Düzyatan çifti de bu güzel harekete katılmak için kolları sıvadı. Kızları Alara'yı geçen ay kucaklarına alarak ikinci kez anne-baba olan Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan, Gökbakar çifti gibi maddi durumu yetersiz başarılı öğrencilere yardım eli uzattı.

ALKIŞLARI YİNE HAK ETTİLER

İki ünlü çift, dün yeni öğretim yılının başlamasıyla yurt genelindeki 15 okulda okuyan binlerce öğrenciye kırtasiye malzemeleri gönderdi. Gökbakar ile Düzyatan çiftinin alkışları bir kez daha hak ettiği bu güzel davranışı ise "Dört dörtlük hareket" yorumu yaptırdı.