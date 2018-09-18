Gül yağı fabrikasının yapımı hızlanıyor

Türkücü Berdan Mardini, memleketi Mardin'de bir gül yağı fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan gül yağı fabrikasının projesi Tarım Bakanlığı
tarafından onaylandı ve fabrikaya yüksek miktarda devlet desteği sağlandı. Bununla birlikte fabrikanın yapımını hızlandıran Mardini, projeyle ilgili şunları söyledi: "Durmak yok, yola devam. Vitesi küçültümüyor, yükseltiyoruz. Türkiye kazansın, topraklarımız canlansın. İnsanlara iş imkanı sağlayarak ülkemizi kalkındırma çabasındayım." Mardini, 10 dönüm üzerine kurulacak fabrikanın 2019 ilkbaharında tamamlanacağını belirtti.