Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Gül yağı fabrikasının yapımı hızlanıyor

Gül yağı fabrikasının yapımı hızlanıyor

Giriş Tarihi: 18.9.2018
Gül yağı fabrikasının yapımı hızlanıyor
Türkücü Berdan Mardini, memleketi Mardin'de bir gül yağı fabrikası kurmak için kolları sıvamıştı. Yüzlerce kişiye istihdam sağlayacak olan gül yağı fabrikasının projesi tarafından onaylandı ve fabrikaya yüksek miktarda devlet desteği sağlandı. Bununla birlikte fabrikanın yapımını hızlandıran Mardini, projeyle ilgili şunları söyledi: "Durmak yok, yola devam. Vitesi küçültümüyor, yükseltiyoruz. Türkiye kazansın, topraklarımız canlansın. İnsanlara iş imkanı sağlayarak ülkemizi kalkındırma çabasındayım." Mardini, 10 dönüm üzerine kurulacak fabrikanın 2019 ilkbaharında tamamlanacağını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gül yağı fabrikasının yapımı hızlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN