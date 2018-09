‘Mustafa’yla çok güzel ilerliyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimız Haziran'da Mustafa Sandal 'dan boşanan Emina Jahovic , önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Ayaküstü soruları yanıtlayan güzel şarkıcı, çocukları için okul alışverişine çıktığını belirtti. "Kendi ülkemde kariyerim devam ediyor ve kozmetik şirketimi geliştiriyorum" diyen şarkıcıya, Sırbistan basınında kendi aleyhine çıkan haberlerden dolayı kırgın olup olmadığı soruldu. Jahovic, "Ülkeme karşı kırgınlığım yok. Bazı şeyler dedikodu olarak kalıyor. Benim hayatımda her şey yolunda" cevabını verdi. Öte yandan eski eşi Mustafa Sandal'ın nafaka borcunu ödeyemediği için maddi yönden zor zamanlar geçirdiği haberleri hatırlatılan Jahovic, "Onların hepsi yalan. Biz gayet güzel yaşıyoruz. Biz Mustafa'yla inanılmaz güzel ilerliyoruz. Çocuklar antrenmanda, Mustafa da Atina'da. Ben de çocukları görmeye gidiyorum onların evine. Hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Adı ünlü işadamı Sadettin Saran'la aşk dedikodularına karışan Jahovic, şöyle konuştu: "Ben özel hayatımla ilgili artık hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Bir şey sakladığım için değil, yanlış kullanıldığı için konuşmuyorum. Ne şu an, ne de ilerde konuşmayacağım."Eski eşi Mustafa Sandal'dan aylık 15 bin TL nafaka alan Emina Jahovic'in kolundaki Rolex marka saat dikkat çekti. Objektiflere takılan güzel şarkıcının kolundaki Rolex'in Daydate modeli altın kaplama saatin değeri 33.700 Euro (yaklaşık 250 bin). Eski eşi Emina'ya her ay 15, çocuklarına ise 10 bin lira nafaka ödeyen Sandal'ın, çok değerli saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkardığı basında yer almıştı.