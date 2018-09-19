Aşkabat’ta ülkemizi temsil edecekler

76 Ülkeden 272 yayıncı kuruluşun üye olduğu Asya Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) tarafından yedinci kez düzenlenecek ABU Şarkı Festivali için geri sayım başladı. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek sanatçılar belli oldu. Güliz Ayla ve Bahadır Tatlıöz; Metin Özülkü imzalı 'Kimin Umurunda' adlı şarkıyla, 2 Ekim'de Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat
'ta yapılacak yarışmada sahnede olacak. Şarkının klibi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük heyecana sahne olacak yarışma, 15 ülkeyle aynı anda TRT
Müzik'ten yayınlanacak. 2015'te TRT'nin evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ülkemizi Murat Dalkılıç
temsil etmişti.