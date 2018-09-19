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’ta ülkemizi temsil edecekler

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2018
Aşkabat’ta ülkemizi temsil edecekler
76 Ülkeden 272 yayıncı kuruluşun üye olduğu Asya Pasifik Yayıncılar Birliği (ABU) tarafından yedinci kez düzenlenecek ABU Şarkı Festivali için geri sayım başladı. Yarışmada Türkiye'yi temsil edecek sanatçılar belli oldu. Güliz Ayla ve Bahadır Tatlıöz; Metin Özülkü imzalı 'Kimin Umurunda' adlı şarkıyla, 2 Ekim'de Türkmenistan'ın başkenti 'ta yapılacak yarışmada sahnede olacak. Şarkının klibi, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Büyük heyecana sahne olacak yarışma, 15 ülkeyle aynı anda Müzik'ten yayınlanacak. 2015'te TRT'nin evsahipliğinde İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ülkemizi temsil etmişti.
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Aşkabat’ta ülkemizi temsil edecekler
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