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son noktayı koydu! ‘Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı’

Geçen günlerde Beykoz'daki lüks villasına haciz geldikten sonra 'tan boşanan , "Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı" dedi. Haciz işlemlerinin ardından 6 yıllık eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, eski eşinin kızı Hira hakkındaki bilgileri bakıcılarından aldığını kendisiyle konuşmadıklarını da sözlerine ekledi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 12:02
Demet Akalın son noktayı koydu! ‘Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı’

"OKAN'IN EVDE BİR ÇÖPÜ BİLE KALMADI"

Geçen günlerde Beykoz'daki lüks villasına haciz geldikten sonra 'tan boşanan , "Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı" dedi.

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Demet Akalın son noktayı koydu! ‘Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı’
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