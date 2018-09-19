Demet Akalın son noktayı koydu! ‘Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı’
Geçen günlerde Beykoz'daki lüks villasına haciz geldikten sonra Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, "Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı" dedi. Haciz işlemlerinin ardından 6 yıllık eşi Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, eski eşinin kızı Hira hakkındaki bilgileri bakıcılarından aldığını kendisiyle konuşmadıklarını da sözlerine ekledi.
Giriş Tarihi: 19.9.2018 12:00Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 12:02
"OKAN'IN EVDE BİR ÇÖPÜ BİLE KALMADI"
Geçen günlerde Beykoz'daki lüks villasına haciz geldikten sonra Okan Kurt'tan boşanan Demet Akalın, "Okan'ın evde bir çöpü bile kalmadı" dedi.