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’nin sevgilisi 4 aylık hamile!

İki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşanan , üçüncü kez baba oluyor. Kaan Tangöze'nin sevgilisi 'ın dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak. Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'den olan iki çocuğu Hakan ve Volkan'ı, "Kardeşiniz olacak" diyerek bilgilendirdi. Piriler'in, haberi duyunca moralinin bozulduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 10:30
Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural 4 aylık hamile!

NİKAH MASASINA OTURACAK

'nin, uğruna iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşandığı dört aylık hamile... Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak.

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Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural 4 aylık hamile!
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