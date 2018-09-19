Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural 4 aylık hamile!

İki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşanan Kaan Tangöze, üçüncü kez baba oluyor. Kaan Tangöze'nin sevgilisi Kıvılcım Ural'ın dört aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak. Kaan Tangöze, Seçkin Piriler'den olan iki çocuğu Hakan ve Volkan'ı, "Kardeşiniz olacak" diyerek bilgilendirdi. Piriler'in, haberi duyunca moralinin bozulduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 19.9.2018 10:21Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 10:30
NİKAH MASASINA OTURACAK
Kaan Tangöze'nin, uğruna iki çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşandığı Kıvılcım Ural dört aylık hamile... Çift, kız bebekleri dünyaya gelmeden önce nikah masasına oturacak.