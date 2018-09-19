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Projesi Nilüfer'le başlayacak

” Eylül ayında ’un prestijli konser mekanlarından Tiyatrosu’nda Türk popunun dev ismi Nilüfer ile başlıyor. Uzun soluklu bir proje olarak planlanan Senfonik Divalar gelecek yıl da süpriz isimlerle devam edecek.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 18:29
Senfonik Divalar Projesi Nilüfer'le başlayacak

Çeyrak asırlık sanat hayatında Türk pop müziğinin divalarından olan Nilüfer, 22 Eylül tarihinde 'da, klasik müzik dünyasının tanınan ismi 'nün yöneteceği 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde sevenlerine unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Nilüfer en son 4 yıl önce Harbiye Cemil Topuzlu 'nda, güçlü sahne performansı ile unutulmaz bir konsere imza atmıştı. 70'li yıllardan günümüze kadar pek çok şarkıya güçlü yorumuyla hayat vermiş Nilüfer'in senfonik konser repertuarı büyük titizlikle, çeyrek asırlık müzikal yolculuğunu kapsayacak şekilde best of tadında hazırlandı. Senfoni projelerinin aranılan ismi Alper Kömürcü'nün müzik direktörlüğünü üstlendiği konserde sanatçıya 40 kişilik senfoni orkestrası eşlik edecek. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda en son 4 yıl önce konser veren Nilüfer, Eylül ayında vereceği senfonik konserle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Nilüfer 4 yıl sonra ilk kez 22 Eylül Cumartesi günü saat 21:00'da Harbiye Açıkhava sahnesinde olacak.

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Senfonik Divalar Projesi Nilüfer'le başlayacak
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