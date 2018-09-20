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21 gün sonra bulundu!

’dan gelip, ’da kaybolan 19 yaşındaki Neslişah, ’de bulundu…

Giriş Tarihi: 20.9.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 16:06
Neslişah Tuna 21 gün sonra bulundu!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan ile Tatlı Sert'e 17 Eylül Pazartesi günü 'dan gelen gözü yaşlı bir anne konuk oldu.

Almanya’dan gelip, Adana’da kaybolan 19 yaşındaki Neslişah'tan şoke eden açıklama!

Almanya, Münih'te bir markette çalışan 19 yaşındaki 'nın üzerinde 1000 Euro para ile birlikte Türkiye'ye geldiğini söyledi. Anne 'nın iddiasına göre, Cihan G. adında bir genç, kızı Neslişah'ı "Elimde fotoğrafların var, yanıma gelmezsen internete yayarım" tehdidiyle Türkiye'ye gelmeye zorladığı yönündeydi.

Cihan G. isimli gencin ne kendisine ne de ailesine ulaşamadıklarını belirten anne Gülşah Tuna kızının bilgisayarında yazışmalar bulduklarını söyledi. Gülşah Tuna, Cihan G. isimli kişinin, tehditleri üzerine kızının da korku ve panikle kendilerine haber vermeden kaçarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Eşi Rıdvan Tuna ile Türkiye'ye gelen Gülşah Tuna, kuzenleri Fatih Çelebi ile birlikte evladını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi, "Kızımın hayatından endişe duyuyorum" diyerek yardım istedi.

Neslişah Tuna’dan dün müjdeli haber gelmişti ama...

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Neslişah Tuna 21 gün sonra bulundu!
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