Öykü Gürman ve Resul Dindar Sen Anlat Karadeniz için yorumladı! Sarıl Bana

Senaryosunu Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Sınav, Yusuf Ömer Sınav ve Emre Kabakuşak'ın oturduğu Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu netlik kazandı. Başrollerini Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat), Ulaş Tuna Aslentepe (Tahir) ve İrem Helvacıoğlu'nun (Nefes) üstlendiği Sen Anlat Karadeniz 2.sezon yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında sevenleriyle buluştu.



SARIL BANA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sen Anlat Karadeniz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatan dizinin bu akşam yayınlanan yeni sezon ilk bölümünde Öykü Gürman ve Resul Dindar'ın yorumladığı Sarıl Bana şarkısı büyük beğeni topladı. Yönetmen Osman Sınav tarafından yazılan şarkı internette en çok arananlar arasından yer aldı.



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