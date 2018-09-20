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ve için yorumladı! Sarıl Bana

dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatan dizinin bu akşam yayınlanan ilk bölümünde ve ’ın yorumladığı Sarıl Bana şarkısı büyük beğeni topladı. Yönetmen Osman Sınav tarafından yazılan şarkı internette en çok arananlar arasından yer aldı.

Giriş Tarihi: 20.9.2018 01:17 Güncelleme Tarihi: 20.9.2018 01:56
Öykü Gürman ve Resul Dindar Sen Anlat Karadeniz için yorumladı! Sarıl Bana

Senaryosunu Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Yılmaz'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Sınav, Yusuf Ömer Sınav ve Emre Kabakuşak'ın oturduğu ne zaman başlayacak sorusu netlik kazandı. Başrollerini Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat), Ulaş Tuna Aslentepe (Tahir) ve İrem Helvacıoğlu'nun (Nefes) üstlendiği Sen Anlat Karadeniz 2.sezon yeni bölümü bu akşam ATV ekranlarında sevenleriyle buluştu.

SARIL BANA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sen Anlat Karadeniz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatmaya devam etti. Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkı anlatan dizinin bu akşam yayınlanan yeni sezon ilk bölümünde ve 'ın yorumladığı Sarıl Bana şarkısı büyük beğeni topladı. Yönetmen Osman Sınav tarafından yazılan şarkı internette en çok arananlar arasından yer aldı.

İŞTE O ŞARKI

"Sarıl Bana" sosyal medyayı salladı!

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Öykü Gürman ve Resul Dindar Sen Anlat Karadeniz için yorumladı! Sarıl Bana
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