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boğaz manzaralı köşk satın aldı

Yaz sezonu boyunca ara vermeden sahne alan şarkıcı , Sarıyer'de boğaz manzaralı bir köşk satın alarak taşındı.

Giriş Tarihi: 21.9.2018 10:24
Deniz Seki boğaz manzaralı köşk satın aldı

Yaz sezonu boyunca Bodrum'da neredeyse her akşam sahne alan , bu yoğun temposu sonrası kendisini ödüllendirdi. Şarkıcı boğazdaki lüks köşklerden birini satın alarak taşındı.

LÜKS KÖŞKE TAŞINDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; sezonun kapanmasıyla birlikte 'da da yeni anlaşmalar yapan popçu, buradaki evine değiştirmeye karar verdi. Seki, Sarıyer'de Boğaz manzaralı bir köşke taşındı.

ŞARKILARINI BOĞAZ MANZARASINDA YAZACAK

Deniz manzaralı evinde İstanbul'un keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, yeni eserlerini de Boğaz'a karşı yazacak.

Ünlü isimlerin kardeşleri

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Deniz Seki boğaz manzaralı köşk satın aldı
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