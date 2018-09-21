Deniz Seki boğaz manzaralı köşk satın aldı

Yaz sezonu boyunca Bodrum'da neredeyse her akşam sahne alan Deniz Seki, bu yoğun temposu sonrası kendisini ödüllendirdi. Şarkıcı boğazdaki lüks köşklerden birini satın alarak taşındı.

LÜKS KÖŞKE TAŞINDI

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; sezonun kapanmasıyla birlikte İstanbul'da da yeni anlaşmalar yapan popçu, buradaki evine değiştirmeye karar verdi. Seki, Sarıyer'de Boğaz manzaralı bir köşke taşındı.

ŞARKILARINI BOĞAZ MANZARASINDA YAZACAK

Deniz manzaralı evinde İstanbul'un keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, yeni eserlerini de Boğaz'a karşı yazacak.