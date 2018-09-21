Kardeşlerimle iş birliğim bitti

Hadise
'nin annesi Gülnihal Açıkgöz
, birlikte iş yapan kızlarının para kavgaları yüzünden canına kıymak istemişti. Hadise, yaşanan bu olayın ardından kardeşleriyle tartışıp küsmüştü. Ünlü şarkıcı, menajerliğini yapan ablası Hülya ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya ile artık çalışmadığını açıkladı: "Sıkıntım yok dersem yalan olur. Kız kardeşlerimle iş birliğimi bitirdim. Aile olarak zor bir dönemden geçiyoruz."
Hadise ve ailesinin yaşadığı sorunları ilk kez GÜNAYDIN
'Bunalımdaki anne kızlarını korkuttu' manşetiyle duyurmuştu.