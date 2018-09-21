Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Kardeşlerimle iş birliğim bitti

Kardeşlerimle iş birliğim bitti

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018
Kardeşlerimle iş birliğim bitti
'nin annesi , birlikte iş yapan kızlarının para kavgaları yüzünden canına kıymak istemişti. Hadise, yaşanan bu olayın ardından kardeşleriyle tartışıp küsmüştü. Ünlü şarkıcı, menajerliğini yapan ablası Hülya ve stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya ile artık çalışmadığını açıkladı: "Sıkıntım yok dersem yalan olur. Kız kardeşlerimle iş birliğimi bitirdim. Aile olarak zor bir dönemden geçiyoruz."


Hadise ve ailesinin yaşadığı sorunları ilk kez GÜNAYDIN 'Bunalımdaki anne kızlarını korkuttu' manşetiyle duyurmuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerimle iş birliğim bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN