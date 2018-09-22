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: Halk konseri dışında sahneye çıkmıyorum

Altı yıl aradan sonra ‘Hayat Devam Ediyor’ adlı yeni bir albüm çıkaran : Müzikten uzakken ticarete ağırlık verdim. Kendime kural koydum; halk konseri hariç hiçbir yerde sahneye çıkmıyorum. Özellikle de barlarda...

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Davut Güloğlu: Halk konseri dışında sahneye çıkmıyorum
Etnik pop müzik tarzıyla 2000'li yıllara damga vuran , son altı yıldır ticarete ağırlık vermişti. 'Hayat Devam Ediyor' adlı yeni albümüyle müziğe dönen Güloğlu ile Ataşehir'deki Ka'hve adlı mekanda buluşup hayatındaki gelişmeleri konuştuk...
- 'Hayat Devam Ediyor'daki 15 şarkının yedisinin söz ve müziği bana ait. Aradan geçen altı yılda sevenlerim, 'Televizyonlarda yoksun, niye albüm yapmıyorsun?' gibi şikayetlerde bulunuyordu. Bu albümle onlar da mutlu oldu, ben de.
- Bilinçli bir şekilde geri çekilmiştim. 'Nurcanım' albümü çocukluk dönemiydi. Sonra 'Katula Katula' albümüne kadar yoğunluğum devam etti. Dört yıl sonra yorulduğumu hissettim. O dönem kendimi para makinesi gibi görüyordum. Bu sektöre verdiğim emeğin karşılığını alamadım; dışlandım, kötülendim.
- Bu süreçte ticarete ağırlık verdim ama müziği bırakmadım. Karar aldım; halk konseri hariç gelen teklifleri kabul etmiyorum. Özellikle düğünleri ve barları...
- Stüdyom, evime çok yakın. İşlerden daraldığımda stüdyoya koşuyorum ve müzikle rahatlıyorum.
- Her sene Rize'ye gidip çay toplarım. En mutlu olduğum anlardan biridir çünkü annemle babamı o çaylıklarda hatırlıyorum.
- Kendi tarzımın savaşını veriyorum. , ve Cem Karaca'nın bir tarzı var; ben de öyleyim. Etnik popu bu ülkeye ilk getiren kişiyim. - Ailesinin evinde yaşayan, okula giden bir kızla beraberim. Temiz duygularla evlenme niyetim var.
- Dostum yok, sanat camiasından dost olmaz zaten. Ekranda halka oynayan oyuncuları, sunucuları da gördüm. Sahtekarlıklardan midem bulandı ama müzikten soğumadım.

ÖMRÜM YETTİĞİNCE ERDOĞAN'IN YANINDAYIM

16 yıldır Başkan Erdoğan'a inanıyorum. Linç edildiğim de oldu ama kendisini her zaman sevdim. Ömrüm yettiği kadar da yanındayım. Herkesi içine alan bir milliyetçiyim ben. Erdoğan'ın sanatçıya bakışını, duruşunu, kibarlığını, alçakgönüllülüğünü çok iyi biliyorum. 15 Temmuz'dan sonra birbirimize destek olduk. Devletin sıkıntı yaşadığı yerde, sadece elimi değil tüm bedenimi taşın altına koyarım.
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Davut Güloğlu: Halk konseri dışında sahneye çıkmıyorum
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