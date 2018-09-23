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ile boşanan ’tan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Benim aşkım...

Geçtiğimiz günlerde ve çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. Daha önce ‘Gerekirse borcu birlikte öderiz’ açıklamasını yapan Demet Akalın son dakika gelişmelerinden sonra ayrılık kararı aldı. İddiaya göre Demet Akalın, kızı Hira’nın ‘Köpeğimi de alacaklar mı anne?’ sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı verdi ve 6 yıllık evlilik sona erdi. Okan Kurt’tan boşanma sonrası ilk paylaşım geldi…

Giriş Tarihi: 23.9.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 23.9.2018 14:03
Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt’tan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Benim aşkım...

, boşanma sonrası ilk kez kızı Hira'yla bir araya geldi.

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Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt’tan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Benim aşkım...
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