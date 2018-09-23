Zekı Müren ölümünün 22’inci yılında bodrum'da anıldı

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren, ölümünün 22'inci yılında Bodrum'da anıldı. Müren'in uzun yıllar yaşadığı ve ölümünden sonra müzeye dönüştürülen evinde mevlit okutulup lokma dağıtıldı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen "Zeki Müren'i Anma Etkinlikleri" kapsamında müze haline getirilen Bodrum'daki evinde mevlit okutuldu. Zeki Müren'in kendi adını taşıyan cadde üzerindeki evi önünde lokma dağıtılmasıyla başlayan etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Yıldız Günay ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlitte Sanat Güneşi için dualar okundu. Vatandaşlar daha sonra Zeki Müren Müzesi'ni gezdi. Mevlit öncesinde kısa bir konuşma yapan Kaymakam Bekir Yılmaz, "Zeki Müren, milletimizin sanat güneşi unvanı verdiği muhteşem bir sanatçı. Mal varlığının tamamını Mehmetçik Vakfımıza ve Türk Eğitim Vakfına bağışlayacak kadar büyük bir hayırsever. Bodrum'u çok severdi. Bodrum'un tanıtımına da gerçekten çok katkısı olan büyük bir insandı. Ölümünün yıldönümünde dualarla andık ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Bize düşen böyle büyük şahsiyetlerin önce sağlığında kıymetini bilmek, vefatından sonra da onu unutmamaktır. "dedi.Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Yaşar Bal da, "Yüce gönüllü bağışçılarımızdan" diyerek bahsettiği Zeki Müren'in Bursa'da mezarı başında düzenlenecek törenle ve Bodrum evinde okunan mevlit ve akşam Antik Tiyatro konseri ile anılacağını söyledi. TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da yaptığı konuşmasında Zeki Müren'in bağışlarıyla ölümünden bu yana vasiyetine uygun olarak 73 ilden 3 bin burs verdiklerini, Bursa'da Zeki Müren anısına yapılan Güzel Sanatlar Meslek Lisesinde 2 bin öğrenci mezun olduğunu ve şu anda 263 öğrenci ile eğitime devam ettiklerini anlattı.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 22 YIL GEÇTİ

Bursa'nın Hisar semtinde doğan Zeki Müren'in ailesi Üsküp göçmeniydi. Babası keresteciydi. Okula Bursa Osmangazi ilköğretim'de başlamıştı. Henüz o tarihlerde ünlü sanatçı, öğretmeni tarafından müsamerelerde keşfedildi. Ortaokulu bitirince, liseye İstanbul'da başladı. İstanbul'da Boğaziçi Lisesi'nden mezun olan Müren, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi'nde sahne hayatına başlamış oldu. Türkiye'de adından çok söz ettiren Zeki Müren, kendine has giyiniş tarzıyla adeta zamanın ötesine geçmişti. Sanat Güneşi Zeki Müren, kendi kıyafetlerini kendisi tasarlardı. Yaşadığı yıllara göre giydiği ilginç tarzdaki kıyafetleri herkesin ilgisini çekiyordu.

UZUN YILLAR SADECE YEREL BODRUM RADYOSUNA SESİ VE SOHBETLERİ İLE ÇIKTI

Zeki Müren'in kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı vardı. Sanat güneşimiz, bu yüzden sahnelerden uzak kaldı. Bodrum'da Kumbahçe Mahallesinde satın aldığı evinde yaşayan sanatçı uzun yıllar boyunca gazetelere, radyolara ve televizyonlara çıkmadı. Sadece o dönemler Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Belediye radyosunda açıklamalar sohbetler yaptı. Daha sonra TRT'nin İzmir Televizyonu'nda bir programa katılan Zeki Müren, sahnede aldığı ödülden sonra makyaj odasında fenalaşmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Zeki Müren hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine on binlerce kişi katılan Müren, memleketi Bursa'ya defnedildi.