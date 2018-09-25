‘Türk sinemasını onlara bırakmadık’

Kadir İnanır
, önceki gün 'Kapı' filminin çekimlerinde gazetecilerin karşısına çıktı. İnanır, şöyle konuştu: "Bu dönem ve şartlarda film çekmek kahramanlıktır. Ve biz ticari şansı yüksek komedi filmleri yapmıyoruz, 'Türk
sinemasını kurtarmayı komedyenlere bıraktık' diye bir haber okudum. Türk sineması kimseden sorulmuyor. Türk sineması başka bir şeydir. O sorumlulukların hesabını bir gün herkes verecektir. Halk, hakkımızı teslim edecektir. Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Sorumlusu iki tane komedyen... Ben ikisini de severim ama kategori dışındalar" diye konuştu.