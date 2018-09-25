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sinemasını onlara bırakmadık’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018
‘Türk sinemasını onlara bırakmadık’
, önceki gün 'Kapı' filminin çekimlerinde gazetecilerin karşısına çıktı. İnanır, şöyle konuştu: "Bu dönem ve şartlarda film çekmek kahramanlıktır. Ve biz ticari şansı yüksek komedi filmleri yapmıyoruz, ' sinemasını kurtarmayı komedyenlere bıraktık' diye bir haber okudum. Türk sineması kimseden sorulmuyor. Türk sineması başka bir şeydir. O sorumlulukların hesabını bir gün herkes verecektir. Halk, hakkımızı teslim edecektir. Kaç gündür yollarda anamız ağladı. Sorumlusu iki tane komedyen... Ben ikisini de severim ama kategori dışındalar" diye konuştu.
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