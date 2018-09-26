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hapis cezasına çarptırıldı

ABD'li ünlü film ve televizyon yıldızı 81 yasındaki , 'şiddet içerikli ' suçlamasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2018 21:45 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 01:53
Bill Cosby hapis cezasına çarptırıldı

Pennsylvania'da Montgomery Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Cosby'ye ev hapsi cezası vermeyi reddeden yargıç Steven O'Neill, Cosby'nin 10 yılı geçmemek üzere, 3 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı. Nisan ayında den suçlu bulunan mahkeme de konuşmayı reddetti. Cosby'nin avukatları temyiz başvurusunda bulunurken Yargıç O'Neill, Cosby'nin kendisini 'cinsel tacizci' olarak kayıt ettirmesini ve tüm bulunduğu yerleri yerel polis birimlerine bildirmesi gerektiğini belirtti. Cosby, 2004 yılında Andrea Constand'ın cinsel tacizde bulunmaktan yargılanıyordu.

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Bill Cosby hapis cezasına çarptırıldı
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