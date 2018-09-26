Haberler Günaydın Haberleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da zirvede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da zirvede! atv’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz, tüm kişilerde 7.77 izlenme oranı ve 21.55 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 8,25 izlenme oranı ve 21,13 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!

Giriş Tarihi: 26.9.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.9.2018 10:47