Ünlü şarkıcı Songül Karlı
, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü
'nün borçları yüzünden evine haciz geldiğini açıkladı. Bu haberin ardından bir sosyal medya kullanıcısı, Karlı'nın eski eşini ünlü tiyatrocu Behzat Uygur
'a benzetince işler karıştı. Takipçi, Uygur'a 'Songül Karlı ne olacak? Dolandırmış olduğunuz paraları, mal varlıkları... Yazık değil mi kadına. Size hiç yakıştıramadım' diye seslendi. Uygur ise takipçiye 'Hanımefendi o ben değilim, ben başkasının kocasıyım' diye karşılık verdi. Öte yandan duruma müdahale eden Songül Karlı ise 'Arkadaşlar Behzat Uygur benim arkadaşım, beni dolandıran Metin Yüncü' diye yazdı.