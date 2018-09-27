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‘Tan bana DM’den yürüdü’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
‘Tan bana DM’den yürüdü’
'Kaliteli kadınsın, seni yakından tanımak istiyorum'

'da yaşayan ve diş hekimliği yapan Pelin Elecik, önceki gün hesabından, popçu 'yı kendini taciz etmekle suçladı. Elecik, tatil için gittiği 'da paylaştığı fotoğrafı gören Tan Taşçı'nın kendisine çıkma teklifinde bulunduğunu söyledi.

'SENİ TANIMAK İSTERİM'
Elecik, ünlü popçunun kendisine DM'den (direkt mesaj) 'Kaliteli kadınsın, seni yakından tanımak istiyorum' diye ısrarcı mesajlar attığını belirtti. Diş hekimi Elecik, Tan'ın ısrarcı mesajlarını yayınlayıp "Bu işler böyle gelişiyormuş" diyerek duruma tepki gösterdi.

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‘Tan bana DM’den yürüdü’
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