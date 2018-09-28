Film festivali 6 kilometrelik kortejle başlıyor

Turkuvaz Medya
'nın ana medya sponsorluğunda yarın başlayacak ve 5 Ekim'de sona erecek olan 55. Uluslararası Antalya
Film Festivali'nde yıldız yağmuru var. 55'inci yıla özel 55 filmlik zengin bir programla sinemaseverleri selamlamaya hazırlanan festivalle özdeşleşen kortej, yarın saat 15.30'dan itibaren Türk sinemasının ve televizyon dünyasının birbirinden seçkin konuklarını Antalya
halkıyla buluşturacak. 6 kilometrelik kortejde; festivalle yaşıt klasik otomobiller, kortej TIR'ları, gezi otobüsleri ve festival temalı, özel tasarımlı araçlar yer alacak. Festival kapsamında iki Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi, dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, yönetmen Ferzan Özpetek
, Cem Yılmaz
, 'Terminatör 3' filminin yıldızı Kristanna Loken, oyuncu Eric Roberts da Antalya'da olacak. Festivalin sanatsal afişine de imza atan ressam Ahmet Güneştekin ve 'Çoban Ressam' olarak adını duyuran Sinan Demir ise bugün çocuklarla birlikte Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde Ulucak İlköğretim Okulu'nun duvarını boyayacak.