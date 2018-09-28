Hilal Altınbilek, güzelliği ve başarılı performansı ile izleyenleri büyülüyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha karakteri ile milyonları ekrana kilitleyen başarılı isim son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Genç oyuncu daha önce Derin Sular, Karagül dizisinde de rol almıştı. Peki Hilal Altınbilek kimdir ve kaç yaşında?

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'dehayata gözlerini açmıştır. İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. Ayrıca Çağdaş drama topluluğundan ve Ali Haydar Elçığ'dan oyunculuk eğitimi aldı.

2011 yılında "Derin Sular" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolde oynadı.

Hilal Altınbilek,2013 yılında "Karagül" dizisinde Ece Uslu, Yavuz Bingöl ve Mesut Akusta ile başrolleri paylaştı.

CANLANDIRDIĞI KARAKTER

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

HİLAL ALTINBİLEK FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2011 - Derin Sular(dizi)

2013 - 2014 -Karagül (dizi)

2018 Bir Zamanlar Çukurova

ÖZEL BİLGİLERİ

Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Eğitimi

Kilo: 50

Boyu: 1.68

Saç Rengi: Kumral

Göz Rengi: Yeşil