Gümüşhane’de festival Sinan Akçıl konseriyle son buldu

İki gündür çeşitli etkinliklerle devam eden festivalin final programında konserler gerçekleştirildi. İlk olarak mahalli sanatçılar Grup Canca, Grup Palto, İnan Ayhan ve Onur Akgül'ün sahne aldığı konserin ardından sahneye bu kez ünlü besteci ve müzisyen Sinan Akçıl çıktı.

Sahneye boynundaki Gümüşhanespor atkısıyla çıkan Akçıl, 15 Temmuz Zafer Meydanı'nı hınca hınç dolduran ve çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan kalabalık gruba unutulmaz bir gece yaşattı.

Etkinliği izleyen ve Belediye Başkanı Ercan Çimen'le birlikte sanatçı Akçıl'a buket takdim etmek üzere sahneye çıkan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, "Sizleri eğlenirken görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e çok teşekkür ediyorum. Belediyelerin, kamunun görevi sadece yolları yapmak, imarını düzeltmek, altyapıyı yapmak değil. Eşzamanlı olarak bu tür festival ve organizasyonlar, böyle sizlerin çok sevdiği sanatçılarla sizleri buluşturmak bir o kadar da önemli. Çünkü sizlerin ve bizlerin bu hayatın akışı içerisinde morale ihtiyacı var. Sanatçı kardeşlerimiz Gümüşhane'ye büyük bir moralle geldiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ercan Çimen'de Vali Okay Memiş ve sanatçı Akçıl'a şehre moral verdiği için teşekkür ederek, sanatçı Akçıl'a doğal enerji kaynağı pestil ve kuşburnu suyu ikram etti.

Pestili yiyip kuşburnu suyunu içen Akçıl, 2 saatten fazla süre sahnede kalarak sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. En sevdiği sayının artık Gümüşhane'nin plakası olan 29 olduğunu sık sık tekrarlayan Akçıl, Gümüşhane'ye ve Gümüşhane Üniversitesine tekrar gelmek istediğini belirterek zaman zaman yaptığı esprilerle Gümüşhane'ye yerleşmeyi düşündüğünü de söyledi.