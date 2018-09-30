Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşında?

kimdir ve kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul dizinde canlandırdığı karakter ile tanınan , başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiriyor. Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde oynayan güzel isim ile ilgili birçok bilgi merak konusu oluyor. Burcu Kıratlı kimdir ve Burcu kıratlı kaç yaşında? Tüm bu soruların yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.9.2018 13:47
Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde başarılı oyunculuğu ile çok konuşulan isimlerden birisi olmaya başladı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan güzel isimin biyografisi ve özel hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu. ' kimdir' sorusunun yanıtı da bunlardan bir tanesi. Peki Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşında?

BURCU KIRATLI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Hayata gözlerini İstanbul'da açan Kıratlı, ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

AŞK VE MAVİ'DE CANLANDIRDIĞI ROL

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN