ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi dizisinde başarılı oyunculuğu ile çok konuşulan isimlerden birisi olmaya başladı. Düzgün fiziği ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan güzel isimin biyografisi ve özel hayatı ile ilgili bilgiler merak konusu. 'Burcu Kıratlı kimdir' sorusunun yanıtı da bunlardan bir tanesi. Peki Burcu Kıratlı kimdir ve kaç yaşında?

BURCU KIRATLI KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Hayata gözlerini İstanbul'da açan Kıratlı, ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.

AŞK VE MAVİ'DE CANLANDIRDIĞI ROL

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.