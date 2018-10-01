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organlarını bağışladı

, 'Hayata Bağış Derneği'nin etkinliğinde şarkı söylerken sahneden organlarını bağışladığını açıkladı. Özerk, "Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum" diyerek organ bağış işlemlerini en kısa sürede yapacağını söyledi

Giriş Tarihi: 1.10.2018 14:54
Tuğba Özerk organlarını bağışladı

, 'Hayata Bağış Derneği' tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara bir konser verdi. Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Kahraman'ın kendisine teşekkür plaketi verdikten sonra şarkı söylemeye devam eden Özerk bir sürpriz yaparak organlarını bağışladığını söyledi.

Tuğba Özerk, "Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum" diyerek organ bağış işlemlerini en kısa sürede yapacağını söyledi.

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Tuğba Özerk organlarını bağışladı
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