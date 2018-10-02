Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen ölümden döndü!

Oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından ölümden döndüğünü açıkladı. Yeşilmen, "Dün gece elektrik kaçağından ölüyorduk, çok büyük hayati tehlike atlattık. Resmen canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz" dedi.
Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:41Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 14:42
Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra, oraya yerleşen Yeliz Yeşilmen, evinde çıkan elektrik kaçağından ölümden döndüğünü açıkladı. İki çocuk annesi Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.