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Güzel oyuncu ölümden döndü!

Oyuncu ve sunucu , sosyal medya hesabından ölümden döndüğünü açıkladı. Yeşilmen, "Dün gece elektrik kaçağından ölüyorduk, çok büyük hayati tehlike atlattık. Resmen canlı bombanın üzerinde yaşıyormuşuz" dedi.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 14:42
Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen ölümden döndü!

Adanalı iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlendikten sonra, oraya yerleşen , evinde çıkan elektrik kaçağından ölümden döndüğünü açıkladı. İki çocuk annesi Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

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Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen ölümden döndü!
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