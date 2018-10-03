Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

Bir süredir otelde kalarak hayalindeki evi arayan Burcu Esmersoy, Göktürk’te 4 katlı bir villaya taşındı. Sunucunun kirası 14 bin TL. Şehrin karmaşasından kaçarak doğayla iç içe kalmak isteyen Burcu Esmersoy, evin dekorasyonuyla da yakından ilgileniyor.
Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:47Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 14:52
HAYALİNDEKİ EVE KAVUŞTU Berk Suyabatmaz'la dünyaevine girdikten sonra Burcu Esmersoy, Emirgan'daki evinden taşınarak kısa bir süreliğine bir otele yerleşmişti. Sunucu, hayalindeki eve kavuştu.