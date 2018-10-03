Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

ile 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

Bir süredir otelde kalarak hayalindeki evi arayan , Göktürk’te 4 katlı bir villaya taşındı. Sunucunun kirası 14 bin TL. Şehrin karmaşasından kaçarak doğayla iç içe kalmak isteyen Burcu Esmersoy, evin dekorasyonuyla da yakından ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 14:52
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz 14 bin TL'ye kiraya çıktı!

HAYALİNDEKİ EVE KAVUŞTU
'la dünyaevine girdikten sonra , Emirgan'daki evinden taşınarak kısa bir süreliğine bir otele yerleşmişti. Sunucu, hayalindeki eve kavuştu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz 14 bin TL'ye kiraya çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN