Mevlüt Uysal: İstanbul’da kültür sanatın ulaşmadığı yer kalmayacak

İBB Kültür Daire Başkanlığı, 2018-2019 Kültür Sanat Sezonu'nu önceki akşam akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikle açtı. Şehir Tiyatroları, İBB Orkestralar Müdürlüğü ve CRR Caz Orkestrası'nın performanslarıyla renklenen gecede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
ve Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran yeni sezonla ilgili bilgiler verdi. 'İstanbul Kültür Sanat Hayat' temasının vurgulandığı açılış gecesine; Yavuz Bingöl
, Orhan Gencebay
, Emel Sayın
, Serkan Çağrı
, Yusuf Güney gibi isimler katıldı. Etkinliğin sunuculuğunu İbrahim Sadri üstlendi. 'Biz hazırız İstanbul! Bu sene de kültür-sanata doyacaksınız' sloganlı yeni sezon tanıtım filminden sonra Hasan Kaçan
da İstanbul'a dair hikayeler anlattı.
Başkan Mevlüt Uysal, bir şehrin ruhunun kültür-sanattan oluştuğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Ülkemizde bugün birçok alanda başlatılan yerli ve milli seferberlik, kültür ve sanat alanında neden olmasın? Bu cevherin bütün sanatçılarımızda aslında var olduğuna inanıyorum." HEDEF 1 MİLYON SEYİRCİ
İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, bu yıl İstanbul'daki 15 kültür merkezine üç tane daha eklendiğini belirterek şunları söyledi: "10'a çıkan tiyatro salonlarımızla, hedefimizi yükselterek sezona başlıyoruz. Şehir Tiyatroları'nda oyun sayımızı 63'e çıkarıyoruz. Geçen sezonki 600 bin izleyici sayımızı bu yıl 1 milyona ulaştırmayı hedefledik. Belediye başkanımızın talimatıyla, İstanbul'un 39 ilçesinde ulaşamadığımız bir nokta bırakmayacağız." BAŞKAN GRAFİTİ YAPTI
İBB Başkanı Mevlüt Uysal, gecenin sloganından yola çıkarak duvara grafiti yapan gencin yanına giderek onunla sohbet etti. Uysal, sprey boyayı alarak 'İstanbul' yazısının gölgelendirilmesine yardımcı oldu.