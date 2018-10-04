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Devlet tiyatroları’na hoşgeldin ‘’!

Giriş Tarihi: 4.10.2018
Devlet tiyatroları’na hoşgeldin ‘Reis Bey’!
Devlet Tiyatroları, sezonu 'in '' eseriyle açtı. Özer Tunca'nın yönettiği oyun, Devlet Tiyatrosu tarafından Küçük Tiyatro'da sahnelendi. Oyunu; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü , Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent'in yanı sıra Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Özer de izledi. Devlet Tiyatroları'nın ilk kez sahnelediği oyunla ilgili konuşan Mustafa Kurt, "Türk tiyatrosunun; kendi yazar, oyuncu ve dramaturglarıyla gelişeceğine inanıyoruz. Bu yüzden bu sezon repertuvarımızın yüzde 75'ini yerli oyunlar oluşturacak" dedi.
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Devlet tiyatroları’na hoşgeldin ‘Reis Bey’!
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