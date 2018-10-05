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, 3 ayda kırktan fazla konser verdi

Giriş Tarihi: 5.10.2018 17:32
Bahar Gelir, 3 ayda kırktan fazla konser verdi

Müzik direktörlüğünü 'in yaptığı "İlla da" adlı albümüyle büyük çıkış yakalayan konserlerin aranan ismi oldu. 3 aylik yaz sezonu boyunca 40 dan fazla konsere imza atarak birbirinden ünlü isimlerle aynı sahneyi paylaşan Bahar Gelir 2018 yaz sezonuna damgasını vurdu. Kıraç, Simge Sağın, , İlyas Yalçıntaş, , Beyza Durmaz, Koray Avcı, Fettah Can, Bengü, Buray ve Tuğba Yurt gibi isimlerle yaz sezonu boyunca aynı sahneyi paylaşan Bahar Gelir albümünün üçüncü klibini çekmeye hazırlanıyor. En son sosyal medya fenomenleriyle birlikte "Aşkzede" şarkısına klip çeken sanatçının 3.klibini hangi şarkıya çekeceği merak konusu oldu.

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Bahar Gelir, 3 ayda kırktan fazla konser verdi
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