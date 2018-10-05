Kadın derneklerinin görevi sadece 8 mart’ta video çekmek mi?

Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya tepkiler dinmiyor
Türkiye
günlerdir Eda Küçükkaya'nın, Fox TV
sunucusu olan eşi İsmail Küçükkaya
'yı mahkemeye verip "Bana şiddet uyguladı" demesiyle çalkalanıyor. Kaç gündür izliyorum; her platformda kadına şiddete karşı olduğunu söyleyen, 'Aile içi Şiddete Son' kampanyaları düzenleyen medyadan, yazarlardan ses yok. Bu konularda çok hassas davranan kadın dernekleri ise kafalarını kuma gömmüş durumda. Ne yani, bunca kuruluşun, derneğin görevi sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nde video çekmek mi? Neredesiniz, neden susuyorsunuz?
'ELE VERİR ÖĞÜDÜ KENDİ KESER SÖĞÜDÜ' HABER YAPACAK MISIN PORTAKAL?
İsmail
Küçükkaya'ya sosyal medyada tepki büyük. İşte o tepkilerden bazıları: 'Ele verir öğüdü, kendi keser söğüdü', 'Ekrandaşın İsmail Küçükkaya eşine şiddet uygulamış Fatih Portakal
! Bununla ilgili haber yapacak mısın, yoksa sen de görmezden mi geleceksin?', 'Kadına şiddete hayır diyen İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uygulaması, ironinin resmi.'