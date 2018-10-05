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Kadın derneklerinin görevi sadece 8 mart’ta video çekmek mi?

TUBA KALÇIK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018
Kadın derneklerinin görevi sadece 8 mart’ta video çekmek mi?
Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya tepkiler dinmiyor

Türkiye günlerdir Eda Küçükkaya'nın, sunucusu olan eşi 'yı mahkemeye verip "Bana şiddet uyguladı" demesiyle çalkalanıyor. Kaç gündür izliyorum; her platformda kadına şiddete karşı olduğunu söyleyen, 'Aile içi Şiddete Son' kampanyaları düzenleyen medyadan, yazarlardan ses yok. Bu konularda çok hassas davranan kadın dernekleri ise kafalarını kuma gömmüş durumda. Ne yani, bunca kuruluşun, derneğin görevi sadece 8 Mart 'nde video çekmek mi? Neredesiniz, neden susuyorsunuz?

'ELE VERİR ÖĞÜDÜ KENDİ KESER SÖĞÜDÜ'

HABER YAPACAK MISIN PORTAKAL?
İsmail Küçükkaya'ya sosyal medyada tepki büyük. İşte o tepkilerden bazıları: 'Ele verir öğüdü, kendi keser söğüdü', 'Ekrandaşın İsmail Küçükkaya eşine şiddet uygulamış ! Bununla ilgili haber yapacak mısın, yoksa sen de görmezden mi geleceksin?', 'Kadına şiddete hayır diyen İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uygulaması, ironinin resmi.'
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Kadın derneklerinin görevi sadece 8 mart’ta video çekmek mi?
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