Bi’ buzlu badem eksik!

GECENİN ADI: İÇTEN YANMALI
Kendisini "Annenizin 'Uzak dur' dediği o kötü sanatçı benim" diye tanımlayan Tuğberk Selçuk
, beşinci kişisel sergisini çarşamba akşamı bir partiyle açtı. 'İçten yanmalı' adını taşıyan gece marjinallikte sınır tanımadı. Selçuk, 200 davetliyi bornozla karşılayıp hepsine iç çamaşırı hediye etti. EROTİK ATMOSFERLİ PARTİ
Kapıda
sıkı bir güvenlik soruşturmasından geçen davetlileri içeride son derece erotik bir atmosfer karşıladı. Erkek ve kadın dansçılar striptiz yaptı, ardından direk dansı geldi. Her türlü marjinalliğin boy gösterdiği gecenin davetlileri arasında Dila Tarkan
ve Murat Pilevneli gibi ünlü isimler de vardı.