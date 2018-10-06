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Bi’ buzlu badem eksik!

Heykeltıraş , yaptığı eserleri marjinal bir partiyle tanıttı. Tuhaflıklar kapıda başladı. 200 özel davetliyi kapıda bornozla karşılayıp hepsine iç çamaşırı hediye eden Selçuk’un partisinde iş tamamen şirazesinden çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaşananlar ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Bi’ buzlu badem eksik!
GECENİN ADI: İÇTEN YANMALI
Kendisini "Annenizin 'Uzak dur' dediği o kötü sanatçı benim" diye tanımlayan , beşinci kişisel sergisini çarşamba akşamı bir partiyle açtı. 'İçten yanmalı' adını taşıyan gece marjinallikte sınır tanımadı. Selçuk, 200 davetliyi bornozla karşılayıp hepsine iç çamaşırı hediye etti.

EROTİK ATMOSFERLİ PARTİ
Kapıda sıkı bir güvenlik soruşturmasından geçen davetlileri içeride son derece erotik bir atmosfer karşıladı. Erkek ve kadın dansçılar striptiz yaptı, ardından direk dansı geldi. Her türlü marjinalliğin boy gösterdiği gecenin davetlileri arasında Dila ve Murat Pilevneli gibi ünlü isimler de vardı.
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Bi’ buzlu badem eksik!
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