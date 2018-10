First Lady Trump’ın Mısır kombini gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump çocuklar için oluşturduğu "Be Best" isimli kampanyası kapsamında düzenlediği Afrika turunun son durağı Mısır'a da gelerek ziyaretlerini tamamladı. First Lady'nin Mısır gezisinde giydiği kıyafetler ise sosyal medyada gündem oluşturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Melania Trump kıyafetlerini 'Şık Maceraperest' olarak değerlendirdi. Kullanıcılar Melania Trump'ın kombini ile "Indiana Jones film serisinden fırlamış gibi durduğunu" söyledi. Bazı kullanıcılar ise First Lady'yi 1920'li yıllarda arkeologların giydiği kıyafetleri kopya etmekle suçladı.

Kenya'daki Nairobi Ulusal Parkı'nda safariye katılan First Lady Trump, bu gezisinde de kafasına 19'uncu yüzyılda kolonyal dönemdeki sömürgecilerin taktığı şapkayı takarak sosyal medyada eleştiri oklarını üzerine çekmişti.

BUGÜN NELER OLDU