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ve partide

ve önceki gece düzenlenen partiye katıldı

Giriş Tarihi: 6.10.2018 14:41
Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı partide

partiye sevgilisi Nazlı Kayı ile katıldı. ise eski sevgilisi 'la karşılaşınca bir süre sohbet etti.

'GENÇ KADIN ARACA BİNMEK İSTEYİNCE TEDİRGİNLİK YAŞANDI'

Hakan Sabancı, gece yarısına doğru kulüpten çıkıp aracına bineceği sırada mekanda sohbet ettiği bir kız arkadaşı da araca binmek isteyince tedirginlik yaşandı. O esnada muhabirleri fark eden Hakan Sabancı, şoförünün yardımıyla genç kadının araca binmesini engelledi. Aslıhan Karalar ise mekanın arka kapısından çıkıp uzaklaştı. Hürriyet

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Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı partide
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