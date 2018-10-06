Hollywood’un giremediği yerlerde çekim yaptık

Atv'nin çocuk kanalı Minika GO'da yayınlanan çizgi dizi 'İstanbul Muhafızları
' sinema filmi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımıyla beyazperdeye aktarılan 'İstanbul
Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi
' adlı film, bu hafta izleyiciyle buluştu. Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te çekilen, gerçekle animasyon karakterlerin iç içe geçtiği aksiyon-macera filminin yapımcısı Ammar Gündüz
ve yönetmen Çağrı Cem Bayraklı
, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...
¦ Yönetmen ve yapımcı olarak bu işbirliği nasıl sağlandı? Nasıl bir araya geldiniz? AMMAR GÜNDÜZ:
10 yıl önce çizgi dizi sektörüne girdiğimizde Çağrı Bey de yönetmen olarak yanımızda yer alıyordu. Şimdiye kadar yaptığımız ve TRT
Çocuk'ta tutmuş olan 'Nane ile Limon', 'Cille', 'Çakıl' ve 'İstanbul Muhafızları'nın animasyon yönetmeniydi. Birlikteliğimiz oradan süregeliyor.
¦ 'İstanbul Muhafızları' çizgi diziyken film yapmaya nasıl karar verdiniz? A.G.
: 'İstanbul'un Muhafızları'na 2014'te başladık. Elimizde coğrafya ve tarih olarak inanılmaz bir materyal var. Hem tarihi yerleri anlatıp hem de çocukları teknolojiyle tanıştırmak istedik. Dört sezonluk bir serüvene sinema filmiyle devam ettik. ÇAĞRI CEM BAYRAKLI:
'İstanbul Muhafızları', gerçekten çok izlendi ve 6 milyon çocuğa ulaştı. Balkan ülkelerinde de takip ediliyordu. Bu başarıya bir film yakışırdı.
¦ Bu filmi diğer çizgi dizilerden ayıran şey nedir sizce? A.G.:
7'den 70'e herkesin izleyebileceği bir film oldu. Genelde çocuğuyla sinemaya giden anne-baba filmi izlerken uyuyor, çocuk tek başına izliyor. Bu ise anne-babanın da heyecanla seyredeceği bir film oldu. YEREBATAN'IN ZİYARETÇİSİ 4 KAT ARTTI
¦ Filmde bizi nasıl bir macera bekliyor? A.G.
: İstanbul'un derinliklerinde saklı bir
Ab-ı Hayat Çeşmesi var. Bu su, insanların
yaşlanmasını engelliyor. Kötüler de bu suyun
peşinde. Bir gümüşçü ustasının sahip olduğu
bu sır, bizim senaristimizle karşı karşıya
gelince ortaya çıkıyor, 'İstanbul Muhafızları'
gerçek dünyaya geliyor ve kötülerin suya
ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar.
¦ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk kez bir filme ortak oldu... A.G.:
'İstanbul Muhafızları' ilk ortaya
çıktığında projeyi Kültür A.Ş.'ye sunduk.
Bize güvenip fırsat verdiler. Çizgi dizi, TRT
Çocuk'ta 6 milyon çocuğa ulaşıp İstanbul'un
tarihi yerlerine ziyaretçi sayısı artınca, film
için ortak olmaktan da çekinmediler. Yerebatan
Sarnıcı'nın çocuk ziyaretçi sayısı dört
katına çıktı. 52 bölümde 52 mekan gösterdik;
hepsine ayrı ayrı ilgi arttı. Ç.C.B.
: Sadece Türkiye
'de değil; Yunanistan'da,
Makedonya'da, Almanya'da diziyi
izleyen gurbetçi çocuklar var. "Sizin sayenizde
çocuğum Türkçe öğrendi" diyen bile var.
¦ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklık yapmanızın ne gibi avantajı oldu? A.G.: İBB
'nin yapım ortağı olduğu ilk film
bu... Projenin sahiplerinden biri İBB olunca
kapılar sonuna kadar açıldı. Hollywood yapımı
'Inferno' bile Türkiye'de Yerebatan Sarnıcı'nda
çekim yapamadı. Biz dört gün boyunca
sarnıcı kapattık ve dünyada orada çekim
yapılan ilk film oldu. Hidiv Kasrı'nda paşa
odalarına girdik, kuleye çıktık. Buralarda
çekim yapmaya izin vermezler normalde.
¦ Çekim süreci sizi zorladı mı peki? C.Ç.B.
: İşin teknik kısmı sekiz ay sürdü.
Altı hafta çekim yaptık. Dış çekimde 50 ile 70
kişi çalıştı. 60 kişi de masa başında animasyon
safhasında görev yaptı.
¦ Dünya animasyon sektöründeki yerimizi nasıl görüyorsunuz? A.G.:
Çok yeniyiz. Cannes'da Sony Pictures
'la
görüşme imkanım oldu. "Türkiye'de
bir animasyon filmini ne kadara mâl ediyorsunuz?"
diye sordular. Ben de "1 milyon
dolar civarında" dedim. "Biz dakikasına 1
milyon dolar veriyoruz" dediler. Bizim sektörü,
onlarla kıyaslamak çok adil değil.
¦ Bu film kaça mâl oldu?
5-6 milyon lira... Normal bir sinema filminden
daha pahalı ama getirisi daha düşük.
Beklentimiz, Türkiye'nin en çok seyredilen
çocuk filmi olmak. Bunun için 500 bin gişe
yeterli. Hayalimse 1 milyon bandını aşmak.
Minika GO ile yelpazeyi genişlettik AMMAR GÜNDÜZ
:
"İstanbul Muhafızları'nın yeni bölümleri Minika GO'da yayınlanacak. Yeni bölümleri farklı bir kanalda yayınlanan tek çizgi dizi oldu. Bütün yayın hakkı Minika GO'da... TRT Çocuk'la belli bir kesime ulaşırken, Minika GO'nun yaş skalası daha geniş olduğu için, farklı bir kitleye ulaşmaya başladık. Hem okul öncesine, hem de ilköğretim dönemine hitap eden bir dizi oldu."