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’ itirazı boşa çıktı

Giriş Tarihi: 6.10.2018
‘Sinsirella’ itirazı boşa çıktı
17 Mart'ta 'nde konser veren , kendisine da '' diyen şarkıcı Hatice'yi şikayet etmişti. Sanat camiasındaki arkadaşlarından destek göremediğini belirterek sosyal medyada dert yanan Coşkun'un bu açıklamasına; Hatice'den ithamlarla dolu bir yanıt gelmişti. Coşkun, Hatice'nin bu paylaşımlarının ardından savcılığa başvurarak Hatice'nin cezalandırılmasını istedi. Hatice, "Konserine gitmediğim için tahrik içerikli mesajlar paylaştı. Tartışma sonrası ben de karşı göndermede bulundum" dedi. Savcılık, Hatice'nin söylediği sözlerin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını beyan ederek Coşkun'un şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı. Karar sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Coşkun, karara itiraz etti. Hakim, Coşkun'un itirazını reddederek kararı onadı.
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‘Sinsirella’ itirazı boşa çıktı
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