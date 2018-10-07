Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Hande Doğandemir: ‘Leyla’ kadar kindar değilim ilahi adaletten yanayım

: ‘Leyla’ kadar kindar değilim ilahi adaletten yanayım

atv’nin yeni dizisi ‘Can Kırıkları’nda intikam peşinde koşan ‘Leyla’ adlı polisi canlandıran : ‘Leyla’ kadar hırslı ve kindar değilim; genellikle içime atarım. İlahi adalete inanırım.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 7.10.2018 12:00
Hande Doğandemir: ‘Leyla’ kadar kindar değilim ilahi adaletten yanayım

Yarın ilk bölümüyle atv'de başlayacak olan 'Can Kırıkları' dizisinde 'Leyla' adlı bir polisi canlandıran 'le diziyi ve rolünü konuştuk...

- 'Can Kırıkları' hangi özellikleriyle sizi cezbetti?
'Can Kırıkları'; hikayesi çok başarılı, aksiyonu yüksek bir kadın draması. Benim en çok içinde yer alma sebebim ise canlandırdığım 'Leyla'. Senaryoyu ilk okuduğumda "Ne kadar güzel yazılmış bir kadın karakter" dedim. 'Leyla'; o kusursuz, iyi, saf, aşık olunan kadınların aksine çok güçlü, hırslı, kararlı, korkusuz ve inatçı bir karakter. Dizide 'Leyla'nın dışında 'Zeynep'in öyküsü de var. Biliyorsunuz günümüzde erkek egemen hikayelerin çoğunluğu tartışılmaz. Böyle bir zamanda bir kadın hikayesi anlatırken dramı ve aksiyonu buluşturabilmesi ilgimi çekti. Çok farklı ve iddialı bir iş.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hande Doğandemir: ‘Leyla’ kadar kindar değilim ilahi adaletten yanayım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN