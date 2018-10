Hande Doğandemir: ‘Leyla’ kadar kindar değilim ilahi adaletten yanayım

Yarın ilk bölümüyle atv'de başlayacak olan 'Can Kırıkları' dizisinde 'Leyla' adlı bir polisi canlandıran Hande Doğandemir'le diziyi ve rolünü konuştuk...



- 'Can Kırıkları' hangi özellikleriyle sizi cezbetti?

'Can Kırıkları'; hikayesi çok başarılı, aksiyonu yüksek bir kadın draması. Benim en çok içinde yer alma sebebim ise canlandırdığım 'Leyla'. Senaryoyu ilk okuduğumda "Ne kadar güzel yazılmış bir kadın karakter" dedim. 'Leyla'; o kusursuz, iyi, saf, aşık olunan kadınların aksine çok güçlü, hırslı, kararlı, korkusuz ve inatçı bir karakter. Dizide 'Leyla'nın dışında 'Zeynep'in öyküsü de var. Biliyorsunuz günümüzde erkek egemen hikayelerin çoğunluğu tartışılmaz. Böyle bir zamanda bir kadın hikayesi anlatırken dramı ve aksiyonu buluşturabilmesi ilgimi çekti. Çok farklı ve iddialı bir iş.