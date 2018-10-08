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'den 'ya şaşırtan çıkış

İş insanı 'nın 'O şimdi asker' notuyla paylaştığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Giriş Tarihi: 8.10.2018 12:14
Tuğba Ekinci'den Hakan Sabancı'ya şaşırtan çıkış

Ömer-Arzu Sabancı'nın ortanca oğlu , bedelli askerlik hakkını kullanarak vatani görevini yerine getirmek için gün sayıyor. Önceki akşam dostlarıyla lüks bir mekanda yemek yiyen Hakan Sabancı, arkadaşlarının berber sürpriziyle şoke oldu. Hakan Sabancı, askerlik öncesi saçlarını kestirdiği anları ise sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tıraş anında ise arka planda 'nin 'O şimdi asker' şarkısının çalması akıllara ''Hakan, Tuğba'ya gönderme mi yaptı?'' sorusunu getirdi.

Hakan Sabancı asker tıraşı oldu

Hakan Sabancı geçen günlerde verdiği bir röportajda ''Kızların tribine gelemiyorum. Konuşularak çözülemeyecek hiçbir konu yok bence. Güler yüzlü, samimi ve esprili kızlardan hoşlanırım'' açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

"TOK EVİN AÇ KEDİSİ"

Tuğba Ekinci de Hakan Sabancı'nın bu sözlerine ''Tok evin aç kedisi'' yorumuyla tepki göstermişti. Kaynak: Posta

Ünlü isimlerin merak edilen çocukları

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Tuğba Ekinci'den Hakan Sabancı'ya şaşırtan çıkış
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