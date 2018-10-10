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ve barıştı!

, eşi 'tan tek celsede boşanan eski dostu 'a zeytin dalı uzatmış, Demet Akalın da kabul etmişti. İkili aylar sonra dün akşam bir araya gelerek aralarındaki buzları eritti

Giriş Tarihi: 10.10.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 10.10.2018 16:10
Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı!

Bir dönemin ayrılmaz ikilisi ve , geçen yıl nedeni tam bilinmeyen bir olaydan dolayı küserek birbirlerini Instagram'dan takip etmeyi bırakmıştı.

Gülben Ergen'in boşanma haberlerinden sonra Demet Akalın'a zeytin dalı uzatmasından sonra ikili aylar sonra basın danışmanları sayesinde bir araya gelerek barıştı.

Dostluklarına kaldıkları yerden devam eden Demet Akalın ve Gülben Ergen, dün geceden fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. İki eski dost, şarkıcı 'nin sahneye çıktığı mekanda buluşarak keyifli saatler geçirdi.

Demet Akalın, Deniz Seki'nin sahnesinde şarkı söyleyen Gülben Ergen'in videosunu paylaşarak "Ne olursa olsun gerçek ve candan dostların elini bırakmayın" notunu yazdı.

Gülben Ergen ise Demet Akalın'ın sahneye çıktığı videoyu kalp koyarak Instagram hesabından paylaştı.

'ADAMIN HASIDIR'

Öte yandan Demet Akalın Instagram'ın hikaye bölümünden Gülben Ergen'in fotoğrafını paylaşarak üstüne de 'Adamın hasıdır' yazdı.

Ünlülerin merak edilen çocukları

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Gülben Ergen ve Demet Akalın barıştı!
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