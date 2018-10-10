‘Sen tarihçi değilsin herkes işini yapsın’

Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil
; geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Osmanlı
padişahı Yıldırım Bayezid
için "O bir kahraman değil, enayidir" diyen jeoloji profesörü Celal Şengör
'ü sert bir dille eleştirdi. Bir radyo programına katılan Prof. Dr. Şimşirgil, 'enayi' tanımlamasının bir profesöre hiç yakışmadığını dile getirerek şöyle konuştu: "Verdiği bilgilerin yarısı uydurma. Celal Şengör gibiler Osmanlı düşmanıdır. Osmanlı'ya vurarak, sürekli kötüleyerek, rakiplerini ve düşmanlarını yücelterek isim yapmış ve yapmaya çalışmaktadır." Şengör'ün düşmanca sözlerinin ilk olmadığının da altını çizen Şimşirgil, şöyle konuştu: "Şengör, Osmanlı padişahları hakkında sürekli enayi, ahmak gibi aşağılayıcı tanımlar kullanıyor. Hangi enayi, ahmak savaş kazanabilir? Napolyon da savaş kaybetti. Bu onu da enayi yapar mı? Bu iş çocuk oyuncağı mı? Enayi diyenlerin, kendilerine bakması gerekir." 'DEPREMİ ARAŞTIR'
Şimşirgil, Celal Şengör'ün bir tarihçi olmadığını hatırlatarak şöyle devam etti: "Herkes işini yapmalı. Türkiye'de deprem konusu çok önemli. Hoca, bir yer bilimcisi olarak, önceliklerini bu konulara vermeli"