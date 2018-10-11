Ahmet Kaya kim Sermiyan? Sen kimsin

Sen bir sanatçıya yakışmayacak şekilde, davetiye gönderilerek çağrılan gazetecilere galiz küfürler savur, kadınların bulunduğu ortamda her türlü çirkefliği yap... Sonra utanmadan mağdur edebiyatına sığın. İşi dava kılıfına uydurmaya çalışıp 'Çatalları savuşturmaya devam ediyoruz. Ahmet Kaya
nur içinde yat' diye tweet at. BELKİ ANLARSIN
BAK gözüm; Ahmet Kaya kadına saygılı, nerede ne söyleyeceğini bilen, yürekli, kalbi pırıl pırıl bir adamdı. Sorarlar adama; Ahmet Kaya kim, sen kimsin diye. Belki o gece bu ayrımı yapacak durumda değildin ama umarım ayıldığında yaparsın.