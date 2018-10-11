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çikolata kavanozunu iki günde bitiririm’

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2018
‘Büyük çikolata kavanozunu iki günde bitiririm’
Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açan , önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sakuçoğlu, yeni ilişkisiyle ilgili "Hayatımda her şey çok güzel. Çok mutluyum. Aslında ben her zaman mutluyum, bunun için karşı cinse ihtiyaç duymuyorum ama Mert bana iyi geldi" dedi. Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken Sakuçoğlu, "Aslında kaslı olayım diye çabalamıyorum, tam tersi çok da yiyorum. kavanoz Nutella'yı iki günde bitiririm. Fast-food da çok yiyorum ama spor yapıyorum" diye konuştu.
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‘Büyük çikolata kavanozunu iki günde bitiririm’
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