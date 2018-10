‘Büyük çikolata kavanozunu iki günde bitiririm’

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Ekin Mert Daymaz ile yeni bir aşka yelken açan Eliz Sakuçoğlu , önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sakuçoğlu, yeni ilişkisiyle ilgili "Hayatımda her şey çok güzel. Çok mutluyum. Aslında ben her zaman mutluyum, bunun için karşı cinse ihtiyaç duymuyorum ama Mert bana iyi geldi" dedi. Her zaman fit görüntüsüyle dikkat çeken Sakuçoğlu, "Aslında kaslı olayım diye çabalamıyorum, tam tersi çok da yiyorum. Büyük kavanoz Nutella'yı iki günde bitiririm. Fast-food da çok yiyorum ama spor yapıyorum" diye konuştu.